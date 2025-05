L'annuncio dei sindacati: "Rinnovato contratto ferrovie, aumento di 230 euro"

E' stata sottoscritta dal Gruppo FS Italiane e delle organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Consal e Orsa Ferrovie l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FS Italiane, a seguito dell'intesa sul Ccnl della Mobilità - Area contrattuale Attività Ferroviarie. Come riportato in un comunicato dei sindacati, vengono riconosciuti incrementi salariali per un importo mensile medio a regime di 230 euro sui minimi stipendiali e, a copertura del periodo primo gennaio 2024-31 maggio 2025, un importo medio una tantum pari a 1.000 euro.