Silicon Valley Bank, Yellen: no al salvataggio ma evitare il contagio

Il governo Usa esclude il salvataggio della Silicon Valley Bank, ma vuole evitare il "contagio".

Lo ha detto la segretaria al Tesoro Janet Yellen intervenendo sul crollo della banca. In un'intervista alla Cbs, ha spiegato che Washington intende impedire che quanto accaduto a Svb abbia un effetto domino sul sistema bancario Usa. "Vogliamo far in modo che i problemi di una banca non vadano ad affliggerne altre che sono solide", ha affermato.