Sfilate, backstage e party in diretta: TikTok lancia il mese della moda

Anche il settore della moda, come tanti altri, si è reinventato durante il lockdown. Molti hanno detto che i cambiamenti avvenuti durante questa fase saranno permanenti, e il mese della moda lanciato da TikTok, l'app di “light” video più amata dai giovanissimi, se non è una prova rappresenta certamente un indizio.

MODA DIGITALE

Durante la pandemia, infatti, i più grandi eventi mondiali dedicati alla moda – a partire dalle famose fashion week di Milano, Londra e Parigi – hanno traslocato online. Nelle ultime settimane, accanto a una lenta ripresa degli eventi in presenza, molti brand hanno comunque mantenuto una vocazione digitale che prima della pandemia era, spesso, solo accennata. Ma TikTok ha fatto un passo in avanti ulteriore, inaugurando nei giorni scorsi un intero mese dedicato alla moda con sfilate in diretta, sessioni di styling e video in esclusiva dalle feste che si tengono dopo le presentazioni delle collezioni.

IL PROGRAMMA

Il programma, da qui all'8 ottobre, è fitto e in realtà alcuni eventi si sono già tenuti. Il mese della moda di TikTok è stato aperto dallo show di Louis Vuitton, seguito dal Fashion Essentials di Wisdom Kaye – influencer 19enne con 3,6 milioni di follower - e dalla sfilata di Saint Laurent. Il 18 settembre è in programma l'evento Get The Look con la “tiktokers” Ariam, prima del gran finale dell'8 ottobre TikTok Runway Odyssey con Puma e Alice+Olivia, con diverse star di TikTok che indosseranno i capi realizzati dai due marchi. Parte del ricavato delle vendite dei capi d'abbigliamento andrà a fondazioni impegnate nella lotta per la giustizia sociale. Gli hashtag da utlizzare per vivere appieno il mese della moda di TikTok sono #TikTokFashionMonth, #GetTheLook e #Fashion101.

Contenuto a cura di Financialounge.com