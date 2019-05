Seggiolini antiabbandono, slitta l'obbligatorietà in auto

I sistemi elettronici antiabbandono per i seggiolini, che sarebbero dovuti diventare obbligatori a partire dal primo luglio, probabilmente lo saranno non prima di novembre. A denunciarlo è l'associazione di consumatori Altroconsumo, secondo cui la normativa "si è limitata a introdurre l'obbligatorietà di questi sistemi rimandando ogni decisione sulle caratteristiche tecniche" a un decreto attuativo, che però ancora non è pronto.