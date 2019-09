Seeds&Chips esporta l'Italia a Melbourne: ospite della prima edizione, l'ex Segretario di stato Usa John Kerry

Seeds&Chips , la società fondata dal CEO, Marco Gualtieri , è a Melbourne in Australia nell’anno del 70esimo anniversario delle relazioni italo-australiane per portare il suo format di successo già sperimentato a Milano sin dal 2015, l’anno di Expo, con il World Food Innovation Summit. Allo Showgrounds di Melbourne dal 3 al 5 settembre si terrà infatti la prima edizione di Seeds&Chips Australia, il più grande evento sul mercato australiano dedicato all'innovazione nel food business.

Cinquanta sessioni di incontri, 200 speakers e tanti progetti con un unico comune denominatore: mettere in contatto imprenditori, innovatori, istituzioni e imprese nel campo dell’agro-alimentare al fine di trovare soluzioni per il futuro del cibo e dell’alimentazione.



Il grande ospite che aprirà martedì l’evento sarà l’ex Segretario di Stato di Barack Obama, John Kerry, già presente a Milano nell’edizione 2018 del summit. Poi, il giorno successivo, sarà la volta di Howard Shapiro, Chief Agricultural Office di Mars. Nella stessa giornata il think tank australiano Food Frontier presenterà un report innovativo sul futuro del mondo delle proteine alternative. Nell’ambito dell’evento ogni sessione sarà introdotta da un cosiddetto Teenovator, un giovane dai 13 ai 19 anni – e includerà uno Young Pioneer che esporrà i suoi pensieri su come costruire una filiera del food più sostenibile per le generazioni successive.



Confermato anche l’innovativo format del GiveMeFive!, l’incontro di 5 minuti dei partecipanti con i global leaders. Ma Seeds&Chips è già lanciata nel futuro con la creazione di Sustain&Ability, la sua società sorella, fortemente voluta da Marco Gualtieri, da anni uno dei referenti a livello internazionale nella promozione e nell’affermazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (SDGs).