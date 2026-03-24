La scuola si ferma invece per chiedere assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili, recupero immediato dell’inflazione e riduzione costi TFA. Più precisamente, alla base della mobilitazione c'è anche la rivendicazione dell'aumento degli stipendi del 20% netto per compensare la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione; l'istituzione di un ruolo unico per i docenti, con uguale orario e trattamento economico dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Sul tema del precariato, viene chiesta la stabilizzazione immediata su tutti i posti vacanti, compresi quelli del personale ATA. Tra le altre proposte figurano anche l'abolizione del concorso per dirigenti scolastici, sostituito da un sistema elettivo interno, l’introduzione delle lingue araba, russa e cinese nelle scuole superiori, la possibilità di pensionamento anticipato dal 2026/27 per chi ha un’invalidità superiore al 67% e almeno 30 anni di servizio, e infine una riduzione dei costi dei percorsi di specializzazione (TFA).