Sciopero generale venerdì 16 dicembre contro la Manovra: "Rimettere al centro il lavoro"

Lo sciopero generale proclamato venerdì 16 dicembre contro la Manovra - "Venerdì 16 dicembre scenderemo in piazza, - si legge nella nota congiunta di Cgil e Uil, - compatti e uniti, per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio, adeguandola alle esigenze e ai bisogni reali delle persone. È necessario rimettere al centro il lavoro".

A Roma - "Diamo appuntamento a tutte e tutti venerdì 16 dicembre, alle ore 10, in piazza della Madonna di Loreto. Interverranno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica", concludono gli organizzatori dello sciopero generale.

Il trasporto regionale nel Lazio - "Sciopero regionale di 4 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 20 alle 24", è la comunicazione dell'azienda di trasporto Cotral in una nota, assicurando che per quanto riguarda le corse bus "saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle ore 20 e quelle in programma a partire dalle 24". Per le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo "il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma - Viterbo garantirà il servizio fino alle 20 quelle in programma a partire dalle 24". "Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter@BusCotral", conclude la nota.

In Lombardia - Anche la Lombardia aderisce venerdì 16 dicembre allo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Per il trasporto pubblico, in particolare, le segreterie FILT e UILT hanno aderito con uno sciopero di 4 ore che interesserà anche i lavoratori di Atm Milano: nel capoluogo lombardo l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 18 alle 22.

Si ferma anche la scuola - Lo sciopero generale indetto per il 16 dicembre da Cgil e Uil in Lombardia contro la Manovra economica del governo sarà per l'intera giornata negli istituti pubblici e privati dell'istruzione e della ricerca.

In Campania - Sciopero generale di otto ore in Campania il 16 dicembre e manifestazione regionale in piazza del Plebiscito con l'intervento di delegate e delegati alle ore 10.30 e comizio conclusivo alle ore 11.30. La mobilitazione del 16 dicembre viene preceduta da una serie di assemblee nei luoghi di lavoro e iniziative territoriali con presidi e volantinaggi.



Manifestazioni in tutti capoluoghi Toscana - Presidi e cortei in tutti i capoluoghi della Toscana, venerdì 16 dicembre, per lo sciopero generale di 24 ore dei settori privati e pubblici indetto da Cgil e Uil contro la legge di Bilancio del governo, giudicata "socialmente iniqua" dai due sindacati. Il programma delle iniziativa a livello regionale: ad Arezzo è prevista una fiaccolata alle 16.30 in piazza Sant'Agostino. A Firenze, un corteo con concentramento in piazza dell'Unità italiana alle 9.30 e arrivo in via Martelli. A Grosseto un presidio-manifestazione ore 10-12 presso la sede Caritas. A Livorno, in mattinata, un presidio davanti alla prefettura in piazza dell'Unità d'Italia. A Lucca un corteo con partenza da piazza Santa Maria alle 9.30 e arrivo in piazza San Michele. Per Massa Carrara, ad Avenza ci sarà un presidio-flash mob alle 9.30 davanti alla Coop, e a Carrara alle 10.30 un presidio davanti alla sede Inps in via Don Minzoni. A Pisa è previsto un presidio in piazza XX settembre dalle 10 alle 13. A Pistoia un presidio dalle 10 alle 12 in piazzetta dei Servi. A Prato un presidio davanti alla Prefettura dalle 10 alle 12. A Siena un presidio in piazza Salimbeni dalle 10 alle 12.

Trasporti: sciopero generale, le modalità in Liguria - "Contro una Manovra finanziaria sbagliata, venerdì 16 dicembre si terrà in Liguria uno sciopero generale che prevede un'astensione dal lavoro di 8 ore". Lo scrivono in una nota Cgil e Uil Liguria. Alle 9 è previsto il concentramento dei manifestanti in Piazza Acquaverde di fronte alla stazione di Genova Principe. Il corteo arriverà alla Prefettura di Genova in Largo Eros Lanfranco, dove si terranno gli interventi conclusivi di Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, e Gianna Fracassi, vice segretaria generale Cgil. "Cgil e Uil Liguria. Quattro le ore di sciopero nel trasporto pubblico locale (nel servizio urbano Amt di Genova, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30, mentre il restante personale urbano, comprese biglietterie e servizio clienti, si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12.15. Per il servizio provinciale di Amt il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30, mentre l'astensione per le biglietterie sarà dalle 10.30 alle 14.00. Per la ferrovia Genova-Casella verrà attivato un bus sostitutivo con astensione dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30. Sarà comunque garantito in ambito urbano il servizio per le persone portatrici di handicap mentre a livello provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell'ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani), 24 ore per Porti e logistica. I marittimi effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave e 12 ore i rimorchiatori fatti salvi i servizi essenziali. Sono fatti salvi i minimi garantiti nei servizi pubblici e le fasce di garanzia per i trasporti. Il personale dei treni incrocia le braccia dalle 9 alle 17.





Emilia-Romagna in piazza - Anche in Emilia-Romagna Cgil e Uil hanno organizzato una serie di iniziative regionali, da Piacenza a Rimini, per protestare contro la Manovra.