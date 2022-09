Sciopero aerei 1° ottobre: stop ai voli di EasyJet, Ryanair, Vueling e Volotea

Autunno caldo di proteste con nuovi stop ai voli di alcune delle principali compagnie aeree.

Sabato 1° ottobre Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato che "gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di quattro ore, dalle 13 alle 17, per Vueling ". Anche i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet e Volotea si uniranno alle rimostranze. Uiltrasporti ha sottolineato che "la protesta continuerà finché non verrà dato ascolto alle importanti istanze dei lavoratori".