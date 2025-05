Scandalo Dieselgate, 4 ex manager dichiarati colpevoli di truffa

Nell'ambito del processo sullo scandalo del Dieselgate quattro ex manager della Volkswagen sono stati dichiarati colpevoli di truffa. Per due imputati è prevista una pena di diversi anni di detenzione mentre due ex dipendenti hanno ricevuto la sospensione condizionale della pena. La sentenza sul caso è stata emessa dal tribunale di Braunwschweig. Lo scandalo venne alla luce nel settembre 2015, quando l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente denunciò la manipolazione dei test sulle emissioni delle auto diesel. E Volkswagen ammise la falsificazione dei risultati dei test.