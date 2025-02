San Valentino, giro d'affari da oltre 900 milioni tra cene romantiche, viaggi e regali

Un ulteriore trend che si osserva per il 2025 è il desiderio di prolungare la celebrazione di San Valentino oltre la cena. Quest'anno la festività cade a ridosso del fine settimana, spingendo molte coppie a concedersi una breve fuga romantica, della durata di una o due notti, con destinazioni preferite che includono piccoli borghi e mete di montagna. Le città d'arte e le località montane (per chi ama gli sport invernali ma non solo) risultano le mete preferite tallonate dagli indirizzi termali mentre una fetta minore è appannaggio dei posti di mare. Accanto alle sistemazioni alberghiere ed extra-alberghiere in crescita sono dati gli agriturismi. Aumentano anche quanti hanno deciso di varcare i confini. Parigi la destinazione preferita in Europa, New York fuori dal Vecchio Continente", termina la nota di Cna.