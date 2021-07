Sale ancora il prezzo della benzina: 1,65 euro al litro

L'aumento del costo del petrolio spinge anche quello dei carburanti: secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, i prezzi dei carburanti in modalità self service hanno raggiunto 1,649 euro al litro per la benzina e 1,508 euro per il gasolio. Si tratta del picco più elevato da novembre 2018.

La domanda di "petrolio, che oggi soddisfa oltre il 90% del fabbisogno energetico dei trasporti è ripartita, inizialmente in modo più rapido, e continua a crescere; tanto che, stando alle stime dell'Aie, a fine 2021 dovrebbe tornare vicino ai 100 milioni di barili per giorno", afferma il presidente dell'Unione energie per la mobilità (Unem) Claudio Spinaci.

La domanda arriverà a oltre 104 milioni di barili per giorno nel 2026. La richiesta di carburanti per le trasporto stradale si riprenderà prima, mentre per il trasporto aereo bisognerà aspettare almeno il 2024.