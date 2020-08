Saldi, Confesercenti: acquisti per 6 italiani su 10, ma il budget scende

Saldi estivi finalmente al via: dall'1 agosto le vendite di fine stagione partono in tutte le Regioni. Secondo Confesercenti-Swg, l'interesse dei consumatori è in crescita: sei italiani su dieci hanno già deciso di acquistare. Un dato quasi doppio rispetto al 33% registrato in occasione dei saldi estivi 2019. In calo invece il budget medio previsto per gli acquisti, che passa a 116 euro: il 20% in meno rispetto allo scorso anno (146 euro).