Saldi, al via dal 2 gennaio: spesa media 179 euro, -1,3% sul 2019

I saldi invernali sono ormai alle porte: il 2 gennaio scatteranno in Sicilia, mentre nelle altre Regioni prenderanno il via dal 4 o dal 5 gennaio. Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, gli acquisti verranno effettuati dal 38% delle famiglie (circa 9,3 milioni di nuclei) e l'andamento delle vendite sarà in lieve calo: rispetto al 2019 è prevista una diminuzione dell'1,3%, per una spesa media di 179,20 euro per famiglia.