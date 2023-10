Salario minimo, ok del Cnel al documento tecnico

Sul salario minimo è stato approvato il primo documento tecnico del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Tra i punti del testo, che sarà discusso il 12 ottobre, ci sono le indicazioni della direttiva Ue in materia, il tasso di copertura della contrattazione collettiva, che in Italia "si avvicina al 100%, di gran lunga oltre l'80%", e "l'urgenza e l'utilità di un piano di azione nazionale". No della Cgil. Il presidente della commissione Lavoro Walter Rizzetto chiarisce che si interverrà con altre proposte "sulla base dei rilievi del Cnel".