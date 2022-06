Salario minimo, Di Maio: "Accordo storico, ora sia legge in Italia"

Dopo l'accordo raggiunto in Ue sul salario minimo, Luigi Di Maio auspica che "adesso la disposizione diventi legge in Italia".

Il ministro degli Esteri scrive su Facebook che "la direttiva stabilisce criteri equi per tutti e accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Movimento in Europa" e chiarisce: "Il salario minimo deve diventare realtà nel nostro Paese, dove ancora milioni di italiani percepiscono stipendi sotto i 9 euro l'ora. Serve una legge dignitosa per quei lavoratori che portano avanti il Paese".