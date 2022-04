S&P taglia a "default selettivo" il rating del debito russo

Standard & Poor's ha declassato da CC a SD, cioè default selettivo, il debito russo in valuta estera a lungo termine.

Il downgrade riflette il pagamento in rubli dell'eurobond denominato in dollari con scadenza 4 aprile: "Non ci attendiamo che gli investitori siano in grado di convertire in dollari il pagamento effettuato in rubli, o che il governo sia in grado di convertire" i rubli in dollari durante il periodo di grazia di 30 giorni, afferma l'agenzia di rating. Rresta a CC/C il rating sul debito in valuta locale.