Russia e Cina rafforzano l'alleanza sull'intelligenza artificiale

Russia e Cina hanno concordato di intensificare la collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale attraverso la creazione di un gruppo di lavoro congiunto. L'intesa è stata annunciata al termine della trentesima riunione ordinaria dei capi di governo dei due Paesi. Nel documento si legge che Mosca e Pechino hanno concordato di istituire un Consiglio di esperti per la cooperazione sull'intelligenza artificiale, organo con funzione consultiva e analitica incaricato di elaborare proposte operative, raccomandazioni tecniche e soluzioni pratiche. L'obiettivo è quello di favorire un approccio comune alla governance etica dell'IA, alla definizione di standard condivisi e alla promozione delle applicazioni industriali della tecnologia.