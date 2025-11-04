Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
ampio accordo

Russia e Cina rafforzano l'alleanza sull'intelligenza artificiale

04 Nov 2025 - 06:14
Stretta di mano tra il premier russo Mikhail Mishustin e l'omologo cinese Li Qiang © Ansa

Stretta di mano tra il premier russo Mikhail Mishustin e l'omologo cinese Li Qiang © Ansa

Russia e Cina hanno concordato di intensificare la collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale attraverso la creazione di un gruppo di lavoro congiunto. L'intesa è stata annunciata al termine della trentesima riunione ordinaria dei capi di governo dei due Paesi. Nel documento si legge che Mosca e Pechino hanno concordato di istituire un Consiglio di esperti per la cooperazione sull'intelligenza artificiale, organo con funzione consultiva e analitica incaricato di elaborare proposte operative, raccomandazioni tecniche e soluzioni pratiche. L'obiettivo è quello di favorire un approccio comune alla governance etica dell'IA, alla definizione di standard condivisi e alla promozione delle applicazioni industriali della tecnologia.

russia
cina
intelligenza artificiale