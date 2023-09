Rupert Murdoch lascia la presidenza di Fox e News Corp

L'addio a un universo dell'informazione

In una nota, News Corp spiega che al termine di una carriera iniziata nel 1954 Murdoch, 92 anni compiuti a marzo, lascia la società editoriale che annovera tra le sue testate il Wall Street Journal, il New York Post, Dow Jones e Barron's negli Usa, il Times, il Sunday Times e il tabloid The Sun nel Regno Unito. Dalla corporation televisiva Usa Fox Murdoch uscirà alle prossime assemblee di metà novembre. Il figlio Lachlan diventerà presidente unico di News Corp, continuando a ricoprire la carica di presidente esecutivo e di amministratore delegato di Fox Corporation.