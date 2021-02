Rivoluzione Amazon: Bezos cede il posto di CEO (ma resta presidente)

"Essere amministratore di Amazon - ha spiegato il fondatore del gigante web - è una grande responsabilità, e quando si ha una responsabilità come quella è difficile concentrare l'attenzione su altro. Come presidente esecutivo sarò impegnato nelle iniziative importanti di Amazon ma avrò anche tempo ed energia per contrarmi su Day 1 Fund, al Bezos Earth Fund, Blue Origin (la sua agenzia spaziale, ndr), The Washington Post, e altre mie passioni".

Bezos ha fondato Amazon nel 1994: allora era "solo un'idea, non aveva un nome", ricorda nella lettera inviata ai dipendenti per annunciare il suo cambio di ruolo. "Oggi Amazon ha 1,3 milioni di dipendenti talentuosi, è al servizio di milioni di clienti e aziende ed è riconosciuta come una delle società di maggiore successo al mondo". E che ha reso il suo fondatore l'uomo più ricco del mondo, superato solo poche settimane fa da Elon Musk.