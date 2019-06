Risparmi ed entrate, il governo lavora a un "tesoretto" da 5 miliardi di euro

Nessuna manovra correttiva - Secondo quanto riferito da alcune fonti, non c'è alcuna manovra correttiva: l'assestamento certifica come procedono i conti. Inoltre il movimento 5 Stelle sta pensando a una sorta di nuova "scala mobile".



La proposta sul salario minimo - Si tratta, in sotanza, di prevedere "un meccanismo di rivalutazione legata all'Indice dei Prezzi al Consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati. In tal modo si tutela di anno in anno il potere d'acquisto dei lavoratori rispetto all'aumento dei prezzi". In questi termini il blog M5s sintetizza un articolo della proposta Catalfo sul salario minimo che in forma "sussidiaria" reintroduce nella sostanza il concetto di adeguamento automatico dei salari al costo della vita.



I dubbi dei consulenti del lavoro - L'introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti i lavoratori comporterebbe un aumento medio del costo del lavoro non inferiore al 20%. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro evidenzia, in una stima, le criticità di questa proposta di legge e i costi diretti e indiretti per le aziende.



Un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi? - L'impennata del costo del lavoro, successiva all'introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi orari, incalzano alcuni consulenti del lavoro, "potrebbe, di conseguenza, creare anche un aumento del prezzo di beni e servizi, vanificando quindi i benefici sul potere d'acquisto che la norma sul salario minimo mira proprio a generare. Senza considerare l'impatto sulle relazioni sindacali, nelle richieste di aggiornamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro".



Aumento della retribuzione e rischi - Inoltre, si legge nello studio, un "aumento generalizzato della retribuzione comporterebbe una minore disponibilità di risorse da destinare a trattamenti retributivi aggiuntivi, premi di produzione, retribuzione incentivante e trattamenti di welfare aziendale, a discapito della produttività, del benessere organizzativo e della meritocrazia", nonché un'ascesa dei fenomeni cosiddetti di dumping sociale nei confronti dei lavoratori stranieri, "con il rischio di una nuova ondata di delocalizzazioni e di una diminuzione degli investimenti esteri nelle attività produttive italiane", concludono i consulenti.



Il Tesoro chiede un extra dividento per quasi 1 miliardo - Nel frattempo, come spiegato in una nota, il Cda della Cassa Depositi e Prestiti "ha convocato su richiesta dell'Azionista di maggioranza" (il ministero dell'Economia) "l'assemblea degli azionisti per il giorno 28 giugno al fine di deliberare sulla distribuzione di riserve di utili portati a nuovo per un ammontare complessivo di 959.862.495,68 euro a valere sul residuo utile 2018".