Reddito di cittadinanza: sì a prime 487mila domande, respinte 177mila | Inps: "Ne sarà accolto il 75%"

Le richieste per ottenere il reddito di cittadinanza sono oltre 806mila per nucleo familiare, pervenute all'Inps attraverso i modelli presentati in Poste, Caf e online entro il 31 marzo. Su 680.965 istanze già esaminate ne sono state accolte 487.667 e respinte 177.422. L'Istituto di previdenza stima che sarà accolto il 75% delle domande. Da martedì inizierà i beneficiari del sussidio saranno avvisati tramite sms o messaggio di posta elettronica.