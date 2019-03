Reddito di Cittadinanza, dopo due settimane 500mila richieste ai Caf

A due settimane esatte dall'entrata in vigore del provvedimento, sono oltre 500mila gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf per presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza. Secondo i dati della Consulta Nazionale dei Caf, "mentre al Nord e al Centro è chiesto da persone singole rispettivamente per il 21% e il 23%, al Sud la percentuale si abbassa fino al 12,4".