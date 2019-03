Reddito di cittadinanza, c'è l'intesa con l'Inps: i Caf accoglieranno le domande

Dall'Inps 10 euro a modulo - I Caf forniranno il servizio di raccolta delle domande per il reddito da inviare all'Inps gratuitamente. Avranno dall'Inps per ogni pratica che si apre 10 euro esclusa l'Iva (12,2 Iva compresa) mentre avranno 5 euro Iva compresa per ogni integrazione alla domanda presentata. L'ipotesi di intesa è stata firmata dalla tecnostruttura (per il Commissario designato, Pasquale Tridico, manca ancora l'approvazione definitiva del decreto di nomina) mentre le convenzioni che saranno messe a punto sulla base dell'accordo saranno firmate successivamente dal presidente.