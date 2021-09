ansa

Ogni posto di lavoro creato con il Reddito di cittadinanza è costato allo Stato almeno 52mila euro, oltre il doppio di quanto spende un privato per un operaio a tempo indeterminato. L'analisi è stata realizzata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Solo in 152mila hanno trovato un posto di lavoro grazie ai navigator. "Un costo - commenta l'Ufficio studi - che appare eccessivo per un numero limitato di persone entrate nel mercato del lavoro".