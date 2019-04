Redditi, il premier Conte dichiara 374mila euro e una Jaguar del '96

Nel 2018 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato un reddito di 374.314 euro. E' quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta del 2017 pubblicate on line sul sito Parlamento.it. Tra i beni posseduti dal premier risulta anche una Jaguar Xj6 del 1996 mentre non figurano partecipazioni in alcuna società.