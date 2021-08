Recovery, Ue versa 4 miliardi di prefinanziamento alla Grecia

La Commissione europea ha deciso di versare 4 miliardi di euro di prefinanziamento alla Grecia, ovvero il 13% del totale del Recovery previsto per il Paese, pari a 30,5 miliardi di euro (17,8 miliardi in sovvenzioni e 12,7 miliardi di prestiti). Lo ha reso noto l'Esecutivo comunitario, in una nota.