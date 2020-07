Recovery Fund, Renzi: "Governo europeista fa bene all'Italia"

C'è soddisfazione nella maggioranza per l'accordo sul Recovery Fund firmato a Bruxelles. Per il leader di Iv, Matteo Renzi, si tratta di un "ottimo risultato per l'Italia, un capolavoro politico per l'Europa", che dimostra che "un governo europeista fa bene all'Italia". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti guarda avanti e afferma che "ora servono visione, concretezza e velocità. Investimenti per rilanciare le imprese ed essere vicini alle famiglie".