Recovery Fund, Merkel: accordo in Ue per fondi disponibili a inizio 2021

"Dobbiamo assicurarci che un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio Ue per il 2021-2027 avvenga nel concreto, in modo che all'inizio del 2021 i soldi del Recovery Fund possano essere effettivamente spesi". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Sono personalmente convinta che, in questa situazione straordinaria legata all'emergenza coronavirus, siano necessarie misure straordinarie", ha sottolineato.