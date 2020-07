Recovery Fund, Lagarde: l'ok arriverà solo a fine luglio

Il Recovery Fund da 750 miliardi di euro per sostenere i Paesi più colpiti dal coronavirus sarebbe a "un punto di svolta". Ne è convinto il presidente della Bce, Christine Lagarde, che al Financial Times spiega che se il Fondo si presentasse sotto forma di sovvenzioni invece che di prestiti sarebbe un passo molto importante. La Lagarde è comunque sicura che l'accordo tra i leader Ue avverrà a "fine mese", non prima.