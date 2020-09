Recovery Fund, Gualtieri: servirà per modernizzare il Paese non per il taglio delle tasse

Il Recovery Fund è "un risultato di grande rilevanza" che "ci impone di essere all'altezza nella gestione dell'epidemia e nell'utilizzare al meglio le risorse per modernizzare il Paese". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio e Finanze. La misura "non può consistere in una ondata di tagli di imposta che non siano sostenibili nel tempo ma deve invece determinare il rilancio degli investimenti".