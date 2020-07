Recovery Fund, Di Maio: "L'Europa è cambiata, la svolta è arrivata grazie alla Germania"

Secondo Luigi Di Maio "l'Europa è cambiata". Parlando del Recovery Fund , il ministro degli Esteri ha spiegato che l'intesa a livello Ue "è figlia anche di una svolta della Germania " e dal fatto che "l' Italia ha saputo negoziare con la grande volontà di creare un piano ambizioso". Secondo Di Maio "le nostre imprese hanno dato tanto alle aziende di tutta Europa" per cui "se l'Italia va in crisi ne risentono tanti altri sistemi industriali europei".

"Dobbiamo abolire un po' di leggi" - Secondo Di Maio, con l'accordo ottenuto in Europa sul Recovery Fund, "abbiamo ottenuto un grande risultato: abbiamo oltre 200 miliardi da spendere". Il ministro degli Esteri ha poi spiegato che se oggi la struttura normativa non è in grado di spendere questi soldi, mettiamola in discussione". Per questo, il ministro ha specificato che "dobbiamo abolire un po' di leggi. Cominciamo ad abolire tutte le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spendere il Recovery Fund".

Il Made in Italy e le fiere a settembre - A proposito di economia e di ripresa, Di maio ha affrontato una questione centrale: il rilancio del Made in Italy. "Il nostro attuale impegno è sulle fiere. Sono il principale strumento per l'internazionalizzazione delle imprese. Noi stiamo lavorando per aiutare le fiere su vari fronti: dal punto di vista economico, per dargli una data precisa da cui ripartire", ha detto. E la ripartenza "credo che avverrà a settembre", ha detto.

Reddito di cittadinanza e tensioni sociali - Di Maio, intervenendo al Villaggio Rousseau nell'ambito delle "Olimpiadi delle idee", evento digitale organizzate dal M5s, ha parlato anche del reddito di cittadinanza. "Il reddito di cittadinanza durante la pandemia ha evitato tensioni sociali", ha detto.