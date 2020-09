Recovery Fund, Conte: soldi Ue per ripresa Paese, non per abbassare tasse

Secondo Giuseppe Conte il governo ha "le idee molto chiare" su come utilizzare i fondi del Recovery Fund. "Non chiediamo soldi europei per abbassare le tasse ma per realizzare progetti di ripresa e rilancio del Paese che rimangano in eredità alle generazioni future", ha detto il premier al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Oltre il 35% delle risorse disponibili sarà allocato per supportare progetti green", ha spiegato Conte.