Recessione, Fmi: "Ancora forte incertezza, non siamo fuori dai guai"

L'economia ha iniziato a riprendersi ma l'incertezza resta alta. Lo dice il Fmi nel documento per il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del 18 luglio. "Siamo in una nuova fase della crisi, servirà agilità politica e azione per una ripresa durevole", dice il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, secondo cui l'attività economica globale "ha iniziato a rafforzarsi. Ma non siamo ancora fuori dai guai".