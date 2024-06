Caritas: "La povertà in Italia è ai massimi storici"

"La povertà oggi è ai massimi storici ed è da intendersi come fenomeno strutturale del Paese". Lo evidenzia il Report statistico Povertà 2024 di Caritas italiana. "Le stime preliminari dell'Istat rilasciate lo scorso marzo, e riferite all'anno 2023 - si legge -, attestano che il 9,8% della popolazione, un residente su dieci, vive in uno stato di povertà assoluta". Per quanto riguarda, in particolare, gli anziani, nel 2023 le Caritas diocesane e parrocchiali hanno incontrato e supportato 35.875 persone della terza età, pari al 13,4% dell'utenza complessiva (considerando i soli centri/servizi in rete). "Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un netto aumento del peso degli anziani che è passato dal 7,7%, del 2015, a oltre il tredici per cento del 2023.