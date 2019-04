Quote di pesca pesce spada, la Corte Ue respinge ricorso dell'Italia

Il ricorso dell'Italia contro la decisione Ue che, nel 2017, ha fissato le quote di pesca per il pesce spada, è stato respinto dalla Corte di giustizia europea. Secondo Roma il regolamento era troppo limitativo delle possibilità di pesca nel Mediterraneo, mentre per la Corte le misure hanno solide motivazioni, sono proporzionate e non contrastano con l'interesse dell'Unione di garantire sfruttamento e gestione sostenibili delle risorse.