Proclamato uno sciopero del personale del gruppo Fs il 23 maggio

Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle 1:00 alle 24:00 di venerdì 23 maggio. Lo sciopero è stato indetto da Usb e Sgb per tutta la giornata nel comparto delle ferrovie e riguarderà anche il trasporto pubblico locale. L' assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi si asterrà invece dalle 9:00 alle 17:00 per il solo gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta delle stesse sigle che, accogliendo la sollecitazione del garante dello Sciopero, avevano sospeso la protesta in programma i giorni scorsi a ridosso dell'insediamento di Papa Leone XIV.