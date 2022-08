Prezzo del gas, Confindustria: "Il governo Draghi può e deve intervenire"

Visti i quotidiani aumenti del prezzo del gas, il governo Draghi "può e deve intervenire".

Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, precisando che gli industriali hanno bisogno di interventi quali "un tetto al prezzo del gas che, se non viene realizzato a livello europeo, deve essere realizzato a livello nazionale". Occorre poi "sganciare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, sospendere temporaneamente i certificati Ets e riservare una quota della produzione dell'energia rinnovabile a costo amministrato alle aziende manifatturiere, come fanno in altri Paesi".