Popolare di Bari, Gualtieri: "Ristrutturazione entro metà anno"

Riferendo alla commissione Finanze della Camera, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha detto che la ristrutturazione della Banca Popolare di Bari è prevista "entro la metà dell'anno". Il ministro ha spiegato che il progetto parte dalla trasformazione della banca in società per azioni con "la copertura delle perdite che emergeranno". Poi ci sarà la ricapitalizzazione della banca da parte di Mcc, del Fitd e di investitori privati.

"Gli ultimi accadimenti - ha continuato il ministro - confermano come il nuovo regime europeo per la gestione delle crisi bancarie sono uno spartiacque per la gestione dei dissesti bancari. E' opportuna una attitudine proattiva del sistema bancario nelle crisi per intervenire in uno stato precoce e minimizzare i costi. Lo spazio per l'intervento pubblico si è ridotto".

Sul decreto per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, Gualtieri ha spiegato che "pone le premesse per scongiurare scenari di grave nocumento per il sistema produttivo e finanziario e rappresenta un'opportunità importante per il rilancio del Sud Italia".