Ponte di Ognissanti, in viaggio 10 milioni di italiani

Per il ponte di Ognissanti, il perimetro degli spostamenti in Italia si amplia notevolmente: sono più di uno su due gli italiani che usciranno dai confini della propria regione lungo tutta la penisola. Dalla Toscana al Lazio e Campania, che costituiscono il terzetto di testa, a Puglia, Lombardia, Sicilia e Trentino Alto Adige, che seguono distanziate di poco. Si dimezzano invece, per questa ricorrenza, i viaggi all'estero, probabilmente anche per il numero ridotto di giorni a disposizione: nel 2023, il primo novembre cadeva di mercoledì e quindi, con due giorni di ferie, si poteva fare una vacanza fino a sei pernottamenti a destinazione. Quest'anno, invece, il 50% dei viaggiatori opterà per una formula tre giorni e due pernottamenti.