Ponte del 1° maggio, 10 milioni di turisti con giro d'affari da 4 miliardi

Nel ponte del 1° maggio, dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio compresi, a girare per l'Italia saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. La spesa turistica complessiva realizzata in questo arco di tempo dovrebbe ammontare a oltre quattro miliardi. Almeno sei milioni di persone pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere e/o extra-alberghiere. Lo prevede un'indagine di Cna Turismo e Commercio.