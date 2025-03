Polizze catastrofali: 4,5 milioni di aziende dovranno assicurarsi entro fine mese, ecco come variano i prezzi da Nord a Sud

Per l’attività di ristorazione è stato considerato un immobile da 300.000 euro con attrezzatura di valore pari a 100.000 euro: con queste caratteristiche, il premio annuale per sottoscrivere un’assicurazione Cat Nat a Milano è pari a 343,50 euro, valore che diventa 401 euro a Roma e 469 euro a Palermo. Le quotazioni per l’hotel salgono, in virtù di valori assicurati più elevati: in questo caso un immobile dal valore di 1 milione di euro e attrezzatura per 500.000 euro. La struttura posizionata a Milano deve mettere a budget un costo annuale pari a 703,5 euro, a Roma 720,5 euro, mentre a Palermo 1.033,5 euro. Per il laboratorio di confezioni/abbigliamento (fabbricato 600.000 euro, attrezzature 300.000 euro), il premio annuo è pari a 482 euro a Milano, 462,50 euro a Roma e 572,50 euro a Palermo. Il negozio fronte strada di alimentari, con un fabbricato da 300.000 euro e attrezzature da 150.000 euro, deve far fronte a un costo pari a 370,50 euro a Milano, 377 euro a Roma e 422 euro a Palermo. Per la palestra, infine, i premi variano dai 468 euro di Roma ai 609 euro di Palermo fino ai 651 euro di Milano; in questo caso sono stati assicurati un immobile da 500mila euro e attrezzature da 600.000 euro.