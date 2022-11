Pnrr, Visco: serve continuità su riforme e investimenti

Per ottimizzare i vantaggi provenienti dal Pnrr, per Ignazio Visco, è necessaria continuità su riforme e investimenti.

"Non è opportuno contare sull'imposta da inflazione per contenere il peso del debito pubblico sull'economia", ha spiegato infatti il governatore della Banca d'Italia. "Non si può che procedere - ha quindi spiegato Visco - con continuità con le riforme e gli investimenti così che il potenziale di crescita tragga vantaggio dalle risorse oggi disponibili per il Pnrr, mostrando al contempo prudenza e responsabilità sul fronte delle pubbliche finanze".