Sul Pnrr "sono in corso scambi costruttivi" con l'Italia e "le autorità italiane forniscono ulteriori informazioni ove necessario".

Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea interpellato sulla situazione delle trattative con Roma per lo sblocco della terza rata e le modifiche al piano italiano. "Come regola generale, non commentiamo i disegni di atti legislativi" nazionali, aggiunge il portavoce in riferimento alla Corte dei Conti, ricordando che il regolamento sul Recovery fund "richiede un quadro di controllo su misura e proporzionato alla sua natura unica di programma di spesa dell'Ue". Il ministro delle Politiche Comunitarie, Raffaele Fitto: "La valutazione sulla terza rata si concluderà positivamente".