Governo, polemica Fitto-Corte dei Conti dopo i rilievi sul Pnrr

"L'attuazione del Pnrr "è una sfida per tutto il Paese come ci ricorda sempre il presidente Mattarella - ha rimarcato Fitto in una nota -. Serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato" ha aggiunto così replicando in modo indiretto alla Corte dei Conti. Quindi, il richiamo: "Tutti dobbiamo lavorare soprattutto tra Istituzioni, privilegiando la prudenza e il confronto preventivo" così anche i controlli "non si sovrapporrebbero".

"Comuni, governo e Regioni faranno il punto per raggiungere l'obiettivo, non possiamo nasconderci dietro un dito, il mondo è cambiato e i costi sono esplosi" ha osservato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani dal festival dell'economia a Trento. La cabina di regia "deve fare una sintesi" ha aggiunto assicurando "anche che la tranche da 19 miliardi arriverà nei tempi previsti" e "faremo di tutto per centrare tutti gli obiettivi da qui al 2026 e spendere i 230 miliardi, tra fondi europei e italiani, destinati al piano".