Pnrr, Giorgia Meloni: lavoriamo alacremente per la quinta rata

Sul Pnrr il premier Giorgia Meloni chiarisce: "La Cabina di regia di è stata utile per prendere atto del lavoro svolto in questi primi 11 mesi di governo, di quello che siamo chiamati a fare per raggiungere gli obiettivi nel breve periodo e soprattutto di quello che occorre fare oggi per mettere a terra i progetti domani".

"Nei prossimi giorni attendiamo la terza rata, nei giorni scorsi abbiamo formalmente richiesto la quarta, stiamo lavorando alacremente per raggiungere gli obiettivi della quinta e per la revisione complessiva del Piano, che include il Capitolo REPowerEU", evidenzia.