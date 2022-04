Pnrr, Franco: "Il piano va attuato per rafforzare autonomia energetica"

Secondo il ministro dell'Economia Daniele Franco occorre attuare il Pnrr concordato con i partner europei.

"Possono essere ridiscussi o riesaminati i singoli progetti ma non l'intero piano", ha detto intervenendo workshop Ambrosetti a Cernobbio. "Il piano nazionale va rafforzato per l'efficienza climatica e per una maggiore autonomia nazionale energetica", ha aggiunto il ministro.