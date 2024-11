Pnrr, Dombrovskis: "Buoni progressi dell'Italia nell'attuazione del piano"

Sull'attuazione delle misure legate al Pnrr in Italia "stiamo assistendo a progressi piuttosto buoni". Lo dichiara il commissario designato all'Economia Valdis Dombrovskis in audizione al Parlamento europeo. E spiega: "L'Italia ha già presentato un certo numero di richieste di pagamento, e la cooperazione con le autorità italiane è molto stretta e molto buona. Se emergeranno alcuni problemi, saremo pronti a impegnarci e trovare soluzioni per l'attuazione, e ci sono diversi modi per farlo, ad esempio attraverso emendamenti mirati del piano".