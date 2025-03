Pnrr, Manfredi: "Avviato o finito l'87% delle opere gestite dai Comuni"

Sul Pnrr "per quanto riguarda le opere gestite dai Comuni abbiamo riscontri positivi. L'87% delle opere sono partite o sono state completate". Lo dichiara il presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della Relazione annuale sulle attività del 2024 dell'Ansfisa. "I Comuni - ha spiegato - sono quelli più avanti nella realizzazione delle opere". Tuttavia, ha aggiunto Manfredi, "abbiamo evidenziato alcune criticità: essenzialmente la disponibilità di liquidità, che consente poi di fare pagamenti in modo rapido. Ma anche la possibilità in alcuni casi di potere utilizzare le economie di progetto per eventuali varianti".