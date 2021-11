Plastic tax, Patuanelli: "Serve patto, poi scadenze siano inderogabili"

ansa

Plastic tax e sugar tax, nate prima del Covid, hanno visto numerosi rinvii nella loro attuazione "perché in quel momento chiedere quello sforzo alle imprese portava a farne morire alcune". Lo sostiene il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, precisando che ora il governo deve "fare un patto molto chiaro con le industrie: decidere assieme quando far entrare in vigore plastic e sugar tax. Poi però quelle scadenze siano inderogabili".