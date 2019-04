Pirelli esplora nuovi linguaggi e sceglie il genere della "graphic novel" digitale per raccontare la sua storia. E' un viaggio lungo 147 anni, un percorso "all'insegna della tecnologia e dell'innovazione, sia nei prodotti che nella cultura d'impresa e comunicazione" riassunto in 5 episodi disponibili sul sito dell'azienda e arricchiti dal materiale dell'archivio della Fondazione Pirelli.

In circa venti minuti di durata complessiva si ripercorre la storia dal 1872, anno della fondazione a Milano dell'accomandita semplice G.B. Pirelli & C., a oggi. Il racconto inizia con Giovanni Battista Pirelli, fondatore dell'azienda, che da una finestra della fabbrica del Sevesetto s'interroga sulle ragioni che spingono la folla a ribellarsi, nel maggio del 1898, tra i tumulti che agitano le vie di Milano.



Pensieri e riflessioni ispirano la storia dell'azienda che, nel secondo episodio ambientato negli anni Trenta, vede il figlio Alberto raccogliere l'eredità, imprenditoriale e culturale del padre, e affrontare la prima internazionalizzazione del gruppo. La crescita di Pirelli prosegue a metà Novecento (1932-1967) con la necessità di trovare nuove forme di comunicazione.



Un linguaggio diretto, immediatamente riconoscibile, come testimoniato dalla prima edizione del Calendario Pirelli, nel 1963, e dal lancio di prodotti innovativi che hanno rivoluzionato la mobilità: il Cinturato. Alle soglie del nuovo millennio, con le grandi sfide tecnologiche, Pirelli si presenta con una rinnovata strategia di gruppo attraverso il lancio di prodotti di alta qualità: la linea P Zero. L'episodio conclusivo fotografa l'azienda nell'arco di tempo che va dal 2000 ai giorni nostri, le riorganizzazioni societarie con l'ingresso di nuovi azionisti, la focalizzazione sul business consumer, la continua spinta tecnologica e un brand sempre più forte.